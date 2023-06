La huelga de guionistas en Estados Unidos ha afectado laboralmente a los escritores mexicanos Carlos Cuarón y Batán Silva, pero ambos están convencidos de que el movimiento que ha puesto en jaque a Hollywood y al streaming es el camino para mejoras laborales.

Mientras Cuarón, nominado a varios premios Óscar, tuvo que parar el remake de una película para un estudio de ese territorio, Batán (El viaje de la nona y The flight attendant) ya se ha puesto en modo desempleado hasta agosto, pues cree que el conflicto no se resolverá antes de dos meses.

Son miembros desde hace años del Sindicato de Guionistas de EU (WGA), el cual decidió bajar sus plumas y guardar la computadora tras acabarse su contrato colectivo y no llegar a buen término sus conversaciones para mejorar condiciones tras la entrada del streaming.

“Era una película con una oficina en EU y pregunté a la WGA qué pasaba, le expuse mi problema y me dijeron que no podía trabajar por ser del sindicato y estoy de acuerdo en eso”, comenta Cuarón. “No puede ser que nosotros, trabajadores de la industria que genera tanto dinero, no lo reparta y, para colmo, los seis estudios en EU ganan en un año 200 millones de dólares, es decir, una persona está ganando 30 y tantos millones”, agrega el también escritor de Rudo y Cursi.

Batán, en tanto, pertenece a los gremios de escritores y directores en el país del norte. Como realizador es uno de los más activos, estando recién en la serie de Resident Evil; prevé que la huelga en EU no se arreglará antes del 2 de agosto.

“Yo puedo dirigir, pero de acuerdo a como está en el guión, no puedo reescribir. Pero no lo haré por ética, estarán haciendo algo contra la unión, ahora es aguantarse este ‘covid 2’ (por no poder hacer nada) y estar unidos”, indica el realizador.

Para evitar el esquirolaje, como se le llama a la contratación de elementos fuera de sindicatos, para hacer el trabajo de quienes sí están en ellos, los escritores mexicanos ya han tomado medidas.

La asociación Tinta, que reúne a unos 200 autores nacionales, ha avisado a sus miembros y la comunidad que quien trabaje para producciones extranjeras, estaría vetado del sindicato estadounidense.

En los Estudios Churubusco, escritores y actores se pronunciaron a favor de la huelga en Estados Unidos. El evento internacional Guionistas por Todas Partes reunió a personajes como Daniel Giménez Cacho, Claudia Ramírez y Alejandra Calva.