“Tengo la suerte de que caigo bien”, dice con seguridad Pedro Sola sobre su popularidad en redes sociales. El conductor asegura que le da gusto y no le molesta, a pesar de ser protagonista de “memes”, muchos de los cuales, le han resaltado sus errores, como cuando confundió una marca de mayonesa o cuando fue captado bailando en el set de Ventaneando.

“A los jovencitos les caigo bien. Las niñas de repente me ven y dicen ‘ay, Pedrito’. Por eso soy el ‘tío Pedrito’, como si fuera el Tío Gamboín, debería de hacer un programa de televisión y sacar el pastel de cartón como lo hacía Ramiro Gamboa”, comenta bromista en entrevista.

El famoso continúa explorando diferentes plataformas digitales como Tiktok, y tiene un podcast con Pato Cortés. “Es interesante que, a pesar de la diferencia de edades, tenemos muchas cosas en común. Tengo con él una amistad perfecta porque así la puedo llamar yo, nos conocemos absolutamente todo, nos podemos contar cosas muy íntimas y muy personales”, señaló.

En esta nueva aventura abordan temas de la vida cotidiana de forma optimista y asuntos como la amistad, las adicciones y la felicidad, al lado de especialistas, algo que, dice, significa un respiro de los temas de farándula con los que siempre trabaja en televisión.

Lo que no tratará es sobre su vida personal, ya que considera que esa ya está más que compartida con todos; pero sí ve este podcast como algo terapéutico. “Para mí, todo lo que me divierta es terapéutico”, menciona. Además, explica que retomará su canal de Youtube, donde tiene más de 400 mil seguidores y suspendió durante la pandemia, y acaba de abrir su Tiktok que, reconoce, no tenía ni la menor idea de cómo era la dinámica.

“Regresaré con el Youtube con un concepto diferente, porque lo que hacíamos muy profesional con dos cámaras con el realizador cuesta caro. Ahora lo vamos a hacer con una cámara o con un teléfono, no vamos a hacer mis conversaciones eternas que pueden durar hasta más de una hora, sino en unos cuantos minutos”, adelanta.

Siempre polémico

Hace unas semanas, Pedro fue tendencia por haber besado a un chico llamado Aldair Leal en otro podcast. Al respecto, señala que le tiene mucha confianza.

“Es un compañero de trabajo que conozco hace ocho años, lo vi diario por años porque trabaja en ‘Venga la alegría’. Él no es ‘gay’. Aparte, estaba en boga que Erik Rubín besuqueó al Apio”, asegura.