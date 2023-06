La casa de los famosos está en boca de todos, y es que cada semana surge algo distinto. El reality que se estrenó el pasado 4 de junio está teniendo una buena respuesta por parte del público mexicano.

Una de las participantes favoritas de dicho programa es Wendy Guevara, quien se hizo famosa luego de que se viralizara un video en el que ella y su amiga Paola gritaran que estaban perdidas en un cerro. Dicha experiencia les daría el nombre de “Las Perdidas”.

El metraje que todavía se encuentra en Youtube, circuló por las redes sociales en el 2017 y a seis años de aquel suceso, “Las Perdidas” siguen en tendencia por su elocuencia. Tan es así que Wendy Guevara tiene más de un millón de seguidores en Instagram, mientras que Paola Suárez acumula un total de 819 mil.

En uno de los episodios de La casa de los famosos, Wendy Guevara aparece junto a otros de los participantes, platicando en lo que parece ser la sala. En la charla le preguntaron cómo surgieron “Las Perdidas” y ella no dudó en contarlo todo.

Según lo que relata, ella y su amiga Paola salieron con unos amigos. Era la temporada de la Feria de León, Guanajuato. También recuerda que fue un domingo cuando decidieron ir a tomar a un cerro; no obstante, los sujetos las dejaron solas un momento en lo que supuestamente bajaban a comprar alcohol.

Fue en ese momento que Paola tomó el celular para tomarse fotos junto a Wendy, pero tuvieron la idea de grabarse mientras decían cosas graciosas, de ahí que surge la famosa frase “estamos perdidas”.

Wendy cuenta que los hombres que las acompañaban tardaron en regresar. “Pasaron dos horas y ellos no llegaban. Tuvimos que regresar solas caminando, ya era de noche y en el cerro no se veía nada”, recordó. A pesar de que ambas se encontraban en una situación vulnerable, no dejaron pasar la oportunidad para reírse de lo que les estaba pasando. De hecho, en el video Wendy dice que las abandonaron y que si alguien veía el video que las buscaran.

Casi al finalizar la anécdota que dejó a todos atrapados, agregó que fue cuestión de tiempo para que la fama las alcanzara “Después de una semana todo el mundo nos mandaba mensajes. Mi celular se trabó como una hora por toda la gente que me estaba etiquetando. Hasta nos pedían entrevistas”, dijo.

Es importante mencionar que a pesar de las polémicas y los conflictos que han surgido entre ellas, siguen manteniendo una buena amistad.