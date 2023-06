Aunque la organización de la entrega de los premios Tu Música Urbano no le permitió a Anuel AA recibir su galardón a mejor artista trap del año, pues se encontraba preparándose para subir al escenario, el cantante se robó la noche y no solo porque logró contagiar al público con su música, gracias a un popurrí de sus éxitos más recientes; sino por la tremenda indirecta que la mandó a su ex, Karol G, en vivo.

Antes de iniciar con el espectáculo, Anuel fue presentado con un pequeño discurso que ya anticipaba lo que venía a continuación. “Bueno tenemos a un artista que se enamoró de “La Bichota”, después como que se dejaron, pero como que la quiere de regreso, dijo la presentadora. Posteriormente, el famoso subió al escenario con un ramo pequeño de flores en las manos y mientras cantaba fue a saludar a todo su público, pero dejó lo mejor para el final”.

El puertorriqueño parece no haber olvidado a su expareja, Karol G, a quien le envió un mensaje con la camiseta que traía puesta. “Estás con Feid pero sabes que eres mía”, era la leyenda, que además estaba acompañada por una fotografía de la cantante.

Aunque este acto fue presenciado por el público que ahí se encontraba, al parecer la producción no quiso hacer la polémica más grande y cortó la imagen de Anuel, segundos después de que este descubriera su pecho.

Pero los pocos segundos que apreció a cuadro fueron suficientes para que la imagen fuera capturada por los televidentes y ahora ya circula por todas las redes sociales, donde ya ha dividido opiniones y generado una ola de críticas.

“Aguante, Anuel”. “Anuel poniendo a rabiar a todo Twitter”. “¿Qué decía la camiseta de Anuel?”. “Si crees que te va mal, recuerda que Anuel salió en unos premios con una foto de su ex”. “No deja de insistir”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Este es uno más de los mensajes que el reguetonero le ha mandado a la colombiana, y es que a través de su cuenta oficial de Instagram le dedicó una de sus canciones, e incluso se ha manifestado en contra de Feid la nueva pareja de “La Bichota”.