Bad Bunny habla del embarazo de Kendall Jenner

El programa Keeping up with the Kardashians ha generado especulaciones sobre el embarazo de la empresaria Kendall Jenner, quien está vinculada sentimentalmente con el puertorriqueño Bad Bunny desde hace tres meses. La primicia ha generado gran polémica, y ahora es el propio intérprete de “Titi me preguntó” quien reaccionó al respecto.

La situación se desencadenó cuando en un adelanto de la exitosa serie, los productores le preguntaron a la también modelo sobre el estado de su embarazo, a lo que ella respondió con una sonrisa.

La escena dejó en la incertidumbre a cientos de fanáticos de ambas personalidades: ¿hay un bebé en camino? Después, Bad Bunny comentó para Yahoo News: “Creo que eso siempre ha existido y siempre existirá”, refiriéndose a la controversia que conlleva ser una persona famosa.

El artista dijo entristecerse por tener que pasar este tipo de situaciones. “Es lamentable a la misma vez, no por mí, pero más por las personas (que divulgan el chisme) porque es cómico ver cómo hablan con seguridad”, dijo.

Debido a que en más de una ocasión se ha visto envuelto en controversia aseguró que en algún momento se acostumbró. “No es la primera vez. Cuando uno está expuesto a la fama y a este ambiente, ahora cualquiera puede decir cualquier cosa sobre ti”, agregó.

Además, compartió que ha dejado de preocuparse por las opiniones de los demás, ya que solo él conoce su propia experiencia y sus sentimientos. Hasta el momento, Kendall no ha aclarado la controversia. Fue en marzo pasado cuando, luego de semanas de especulaciones, se les vio dándose tremendas demostraciones de afecto mientras salían de un restaurante de sushi en West Hollywood, California.

De acuerdo con TMZ, las celebridades pasaron el rato con sus amigos y Kylie Jenner. A pesar de que durante el recorrido que hizo el grupo por el área del balcón del restaurante, la pareja no tuvo contacto físico, la situación cambió cuando se despidieron, pues se abrazaron y posteriormente se besaron, lo que dejó más que en claro su estatus amoroso.