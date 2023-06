Julio Preciado, reconocido exponente de la música regional mexicana, compartió su opinión sobre el éxito alcanzado por artistas como Peso Pluma y Natanal Cano. En este sentido, destacó la creciente popularidad de los corridos tumbados, pero reveló su desacuerdo con la consideración de estos cantantes como parte del género regional. Asimismo, expuso la supuesta costosa cantidad que el intérprete de “Ella baila sola” cobra por sus presentaciones.

La reacción de la voz de “Te presumo” se produce después de que se publicara el cartel del nuevo Festival Arre, que se llevará a cabo en Ciudad de México. En dicha publicación los nombres de artistas consagrados como Alicia Villarreal y Edith Márquez aparecen en letras pequeñas, mientras que los nombres de los cantantes bélicos destacan de manera prominente.

A pesar de que Julio aclaró que no tiene nada en contra de ellos, ni pretende generar polémica con sus opiniones, explicó que no le parecía correcto que las famosas aparecieran como “teloneras”. “Es una grosería y falta de respeto. Edith Márquez, Alicia Villarreal, El Recodo llenan solos cualquier lugar... No estamos para ser teloneros de nadie. ¿Cuánto tiempo van a durar ellos en la cúspide? Eso es muy importante, no creo que lleguen a las décadas de trayectoria que tienen distintos artistas. Ni todos juntos”, dijo en entrevista.

Incluso manifestó su confusión acerca del género musical al que pertenecen dichos cantantes, sugiriendo la necesidad de realizar festivales separados donde tanto los músicos de amplia trayectoria como los populares puedan brillar y ser reconocidos en su propio espacio. Julio agregó que parte de la crítica es que los corridos bélicos son baratos de hacer, puesto que solo utilizan algunos instrumentos que sí se usan para el regional. “Hasta económico sale el concepto que están agarrando ellos. Nosotros traemos 15, 16, 17 o hasta 30 músicos en escena y decimos ‘para qué ocupamos todo esto si llega un artista nuevo y con 5 monitos cobran millonadas de pesos’”, expresó.

Cuando fue cuestionado sobre la cantidad aproximada que los jóvenes talentos cobraran por presentación, Preciado dijo: “Mira lo último que yo supe que Peso Pluma estaba pidiendo eran 15 millones de pesos”. Esto generó reacciones de sorpresa en los conductores.

Aparentemente, es la cantidad que el artista exigía por presentarse en Ciudad de México. Por otra parte, aseguró que él no accedería a abrir el concierto de ninguno de los “tumbados”.