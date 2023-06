Pedro Pascal se ha convertido en el hombre del momento. Su papel en The last of us llamó la atención de la audiencia a nivel global y con su talento y belleza conquistó a todos. Nacido en Chile, pero criado en Estados Unidos, el actor tiene una gran trayectoria en cine y televisión, participando de éxitos como The Mandalorian, el spin off de Star Wars.

Hace algunos días, compartió uno de los momentos más surrealistas que le ha tocado vivir en mucho tiempo, a causa de un incidente vial. “Bronca es un ejemplo perfecto de alguien que no es perseguido por zombies, no está volando una nave a través de las galaxias, pero se topa con el peligro dentro de la normalidad de su vida”, dijo el protagonista de la serie The last of us en una entrevista con Variety

José Pedro Balmaceda Pascal contó que hace algunos días sufrió un incidente vial en una de las avenidas de Los Ángeles cuando él iba manejando. El altercado lo hizo sentir vulnerable y lo hizo reflexionar.

“Fue culpa mía. He tenido tres incidentes, y todos han sido culpa mía. Le corté el paso a alguien, miré y había un gran charco de saliva, como hecho con efectos visuales, goteando por un lado de la ventanilla del pasajero. Me escupió”, contó el actor.

“Estaba en ‘shock’. No me provocó rabia, me hizo sentir absolutamente humilde y me conmocionó, me asustó un poco, me perturbó. Me pregunto si no reaccionar negativamente a eso es reconocer que esa persona está intentando conectar contigo de alguna manera”, reflexionó.

El protagonista de The last of us tiene una hermana trans que es la luz de sus ojos. Justamente, el nombre que adoptó desde que se declaró mujer en 2021, es Lux Pascal. La joven de 31 años nació en Estados Unidos, país al que emigraron sus padres al exiliarse del Chile.

Pedro, desde siempre, ha acompañado a Lux en todo lo referente a la lucha GBTQI+, según se puede ver en su cuenta de Instagram.