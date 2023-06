El anuncio de la ruptura entre Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendió a los fans de esta pareja que llevaba más de 20 años juntos, su matrimonio era uno de los más sólidos, y el nacimiento de sus dos hijas, Mía y Nina fortaleció el lazo familiar que dicen siempre mantendrán aunque ya no sean pareja, aunque han dejado las puertas abiertas porque aseguran, podrían retomar su relación.

En el programa Hoy, conducido por Legarreta, Erik Rubín fue a hablar del próximo estreno de Vaselina, iban vestidos de los mismos colores, blanco y beige, y en un momento se tomaron de las manos; ambos se alistan para actuar juntos en esta puesta en escena que representa un sueño para Andrea.

Desde que anunciaron la separación, Andrea y Erik aseguraron que los seguirían viendo juntos porque son socios en varios negocios, vendrían proyectos en los que trabajarían unidos y sobre todo, porque tienen dos hijas en común, sin embargo, varios usuarios han puesto en duda la ruptura, y han asegurado que todo se trata de una farsa.

Aún lo ve con ojos de amor

Durante la reciente visita de Erik Rubín al matutino de Televisa, Andrea Legarreta no pudo disimular el amor que aún siente por el padre de sus hijas, y varios cibernautas lo notaron. “Yo en todas las entrevistas que he visto él sinceramente ya decidió, pero no quiere ser el villano de a historia”, opinó una usuaria. “Andrea ya admítelo, cada que lo citan al programa neta ya tiene mariposas en el estómago porque se nota que babea por él”. “Andrea tiene amor en esos ojos”, se lee.

Aunque Rubín admitió que aún no hay nada definitivo entre ellos, admitió que el momento profesional de trabajar juntos está siendo muy placentero para ambos, enriquecedor y muy bonito; él tomo de la mano a Andrea cuando ella opinó sobre su sentir de trabajar con él.

“Estamos en un proceso donde no hemos tomado ninguna decisión, precisamente viendo hacia dónde nos lleva esta dinámica de decir ‘oye, qué pasaría si nos separamos, ¿no?’. Qué te digo, tenemos una gran relación, esto la verdad no ha ayudado, nos ha unido, nos ha ayudado a valorar, estamos viviendo un proceso el cual nos llena y nos nutre, que es la parte profesional, nuestras carreras, estamos compartiendo un momento bien lindo juntos”, señaló.

“Para mí ha sido muy hermoso compartir con el peloncito y con todos”, admitió Legarreta, y detalló que a pesar de que se pone muy nerviosa sobre el escenario, ante lo complejo de coordinar la coreografía con más de 30 personas, estar cerca de Erik es reconfortante y le da mucha seguridad.