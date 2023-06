Desde hace 18 años la actriz Erika Buenfil ha fungido como una madre autónoma que ha educado, guiado, mantenido y sacado adelante a su hijo Nicolás, sin tener el apoyo del progenitor del niño. Al saber lo que millones de madres autónomas viven en su día a día, con escenarios en los que tienen que dividir su tiempo en pedazos para poder cumplir con la casa, los hijos y sus trabajos, Buenfil celebró, en el Día del Padre, cientos de madres salgan a evidenciar en tendederos a los deudores alimentarios que no se hacen responsables de sus infancias.

“Creo que ya les tienen que jalar los orejas porque luego resulta muy cómodo desentenderse de cubrir una parte muy importante que es el darle de comer a un hijo. Yo lo viví, afortunadamente soy una mujer que siempre estuvo activa y que a Nicolás y a mí nunca nos ha hecho falta nada, pero hay mujeres que sí estaría padre que las apoyaran, pues al niño o a la niña les hace falta saber que alguien se preocupó por ellos, sobre todo por el tema de su forma de ser en el futuro, para que no aprendan mal. Sí es justo que alguien les jale las orejas y que alguien pelee, así que mi aplauso para todas ellas”, comentó a Excélsior Erika Buenfil.

La actriz, a quien pronto se le escuchará como la voz de Gale en la cinta Elementos, la nueva producción de Disney Pixar, se convirtió en madre en 2005 de un varón al que llamó Nicolás. Buenfil, quien actualmente filma bajo la dirección de Bonnie Cartas la cinta Diez cosas que mi mamá no hizo, procreó a su único hijo con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente Ernesto Zedillo. En distintas ocasiones la famosa ha comentado públicamente que tras el parto no recibió apoyo económico ni emocional por parte del padre del niño y hasta el día de hoy, Zedillo no le ha reconocido con el apellido.

“Yo no iría (al tendedero) porque yo realmente nunca quise reclamar, yo nunca quise tener... Soy muy práctica: si no quieres, no quieras, punto, pero no me molestes. Esa fue la decisión que yo tomé. Si no quieres, no pasa nada y yo me encargo, pero entiendo que hay quienes sí lo necesitan, sobre todo porque no todas tienen las mismas posibilidades. Cada una de nosotras puede contar una historia diferente de por qué sucedió, pero sí es justo que ya se les jale las orejas”, declaró la regiomontana.