La vida de Juan Pablo Medina, reconocido actor por su participación en La casa de las flores y Soy tu fan, cambió un 15 de julio de 2021, pues luego de sufrir un infarto silencioso que puso en riesgo su vida tuvieron que amputarle su pierna derecha. Casi dos años después de este suceso comparte que su relación con Paulina Dávila terminó.

Juan Pablo Medina y Paulina Dávila mantuvieron un noviazgo durante tres años, el actor de La Casa de las Flores reconoció en diversas ocasiones el apoyo que tuvo de su pareja, quien lo acompañó en los momentos más complicados de su vida. Sin embargo, el romance llegó a su fin, reveló en entrevista con Adela Micha.

El actor reconoce que la amputación de su pierna fue un duro golpe psicológico que lo afectó tanto que lo llevó a cerrarse con todos sus seres queridos. “Mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella ni con mi hermano, ni con mis papás, me cerré, entonces fue difícil”, comentó.

Reveló en entrevista que su ruptura fue a causa de cómo afrontó la amputación de su pierna, pues a pesar de que todos estaban presentes, él no quería hablar de lo que vivió pero a pesar de esto Paulina siempre estuvo presente.

“Yo no podía ni pensar, tenía mucho miedo todavía... Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos… No había de otra, yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”, contó al recordar a su expareja.

A pesar de la ruptura de su relación que comenzó en 2021, reconoce que ambos están felices y que el amor continúa pero ahora deciden llevar su vida por caminos diferentes. “Cada quien haciendo sus proyectos, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”, añadió.

Medina también habló de cómo fue perder su pierna y confiesa que su cuerpo sí le mandó señales de que debía parar y tenía que priorizar su salud antes que su trabajo. “Muchas señales que no las quieres ver. Yo tuve varias. Se me dormía un poco el pie; jugando futbol, se me durmieron las piernas, me salí y volví a entrar, de necio, se me volvieron a dormir, no fui al hospital. Pensé que era como un pellizco en la espalda. Yo no le di en ese momento la importancia”, relató.