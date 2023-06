Sabine Moussier reveló una dura verdad sobre su origen y es que, ya siendo adulta, descubrió que su acta de nacimiento era falsa y que su papá no era alemán como ella creyó durante mucho tiempo. Hay que decir que Sabine nació el 12 de julio de 1966 en Leverkusen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania Occidental, por lo que creció pensando que su papá biológico era alemán. Sin embargo, cuando tenía 30 años, descubrió que no era así.

“Mi mamá se embaraza, la mandan a Alemania porque, en ese tiempo, no era bien visto, y claro, yo nazco allá. Y de regreso a México me sacan un acta de nacimiento falsa donde yo me llamaba Diana Sabine Kronz Moussier. Yo me enteré a los treinta y tantos años”, explicó.

Por supuesto, creyendo que su papá era alemán, la actriz hizo todo lo posible para dar con su paradero, pues su mamá le había dicho que no sabía qué había pasado con él.