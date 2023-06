“Lo primero que hacía Carlos Monsiváis (1938-2010) al despertarse era hablarle por teléfono a una mujer”, recordó su amiga Elena Poniatowska. “Viajé con él a Israel. Nos dieron unos cuartos en un hotel rascuache, donde las paredes eran muy delgadas. Y él, muy temprano, me despertaba al preguntarme ‘¿ya te levantaste?’, pues quería platicar e ir a desayunar”.

La escritora y periodista comentó que la necesidad de comunicación de Monsiváis con todos era muy grande: “Por eso escribía. Pero la charla con una mujer era especial para él y la cultivó desde muy joven. Carlos tiene mucho de novio de varias mujeres que lo amamos. Era un gran enamorado”.

La novelista participó en la conferencia de prensa que ofreció el Museo del Estanquillo para anunciar la exposición “Mujeres y feminismos en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis”, que permanecerá en exhibición hasta el 6 de noviembre.

La muestra, detalló Alejandro Brito, director del recinto, está conformada por 733 piezas, entre fotografías, grabados, miniaturas, maquetas, carteles, revistas, arte-objeto y documentos, que se presentan acompañadas de 105 epígrafes escritos por el autor de Amor perdido; con lo que se echa luz no sólo a la estética de su mirada, sino también a sus ideas sobre el feminismo.

“Carlos fue un aliado del movimiento feminista, no solo por lo que escribió y pensó, sino porque puso el cuerpo en el movimiento. Hay mucho por descubrir sobre el pensamiento feminista de Monsiváis”, agregó la investigadora Marta Lamas, también amiga del cronista.

“Él decía que si no se ganaba la batalla cultural, no se ganaría la política. Y el movimiento feminista es una batalla de ideas, no traemos pistolas. Nos aconsejaba no encerrarnos en el ‘mujerismo’; porque pensaba que el feminismo es una visión sobre las relaciones humanas que busca que no haya desigualdad ni discriminación. No es un asunto solo de mujeres”, señaló.

La feminista destacó que Monsiváis fue un pionero en la defensa de los derechos de las mujeres: “El primer texto es de 1972, una conferencia que dio en la Casa del Lago sobre las mujeres en la literatura mexicana”.

La exposición, curada por Moisés Rosas, Joaquín Alonso Muñuzuri y Ana Catalina Valenzuela, da cuenta de cómo las mujeres han sido representadas socialmente: desde una visión paternalista y condescendiente, hasta la emancipación de destacadas creadoras; pasando por la idealización romántica de la figura femenina y su participación en la vida política y en los movimientos sociales de resistencia.

“Estamos viviendo un momento terriblemente dramático, en el que cotidianamente escuchamos de asesinatos, violaciones, acoso, secuestros y desapariciones de mujeres. Es doloroso enfrentarnos a una realidad que nos desgarra; pero, por otro lado, nos alienta ver que hay avances”, indicó Rosas.

El promotor cultural añadió que la muestra trata de reflejar este momento de la historia de México. “El propósito es no solo mostrar la parte cultural y estética de la colección de Carlos, sino también denunciar: que sea una exposición militante, de movilización de conciencias, contra el mundo heteronormado, el sexismo, la violencia de género, contra el machismo”.

Admitió que se inspiraron en la militancia y la vocación social de Monsiváis. “Veremos sobre todo imágenes de mujeres, pero detrás de éstas está el machismo, el sexismo, que ha condenado a la mujer a una subordinación que ya está siendo superada y no volverá”, añade.

“Mujeres y feminismos en las crónicas y colecciones de Carlos Monsiváis” se divide en ocho núcleos: Niñez, Mujeres de los pueblos originarios; Mujeres burguesas; Represión y sometimiento; Participación en la vida económica y social; Participación en la historia y la vida política; Cambios y permanencias, y Creadoras en la cultura y las artes.

Se incluye obras de David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro, Olga Costa, Leonora Carrington, Joy Laville, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez, José Guadalupe Posada, Ernesto García Cabral, Mariana Yampolsky, Kati Horna, Graciela Iturbide, Nacho López, Héctor García, Pedro Valtierra, Lola Cueto, Teresa Nava y “Rius”, entre muchos otros.