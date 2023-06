Con motivo del Día del Padre, Anna Ferro publicó un emotivo mensaje dedicado a su difunto esposo Fernando del Solar, recordándole cómo fue como papá estando en vida.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la viuda del conductor de Venga la alegría compartió una foto del argentino y escribió: “Jamás he visto a un hombre con tanta fortaleza y entereza por querer y estar para sus hijos. Un hombre que por amor a ellos dejó su ego a un lado, su dolor, orgullo, quedarse en silencio por amor. Te admiro tanto y se también que no fuiste perfecto en muchos sentidos pero si humano, si con valores, si con verdades”.

Asimismo, expresó: “Luchar por tu vida para poder y querer estar con ellos, con o sin energía, pero siempre estabas. Duele saber que exista gente que simplemente opine sin saber lo que realmente fue, gente que manipula los hechos, las cosas, las circunstancias para poder sentirse bien o simplemente tratar de querer limpiarse sus pies para su propio beneficio sea el que fuese”.

Asimismo, Ferro envió una indirecta a quienes “han manchado” el nombre del presentador para obtener su propio beneficio. Al final, agradeció por haber sido un papá para su hija: “Gracias, gracias gracias por ser un padre también para mi hija por abrazarla tan fuerte que le uniste su corazón dolido, para mi hijos también y para los tuyos… No tengo más que decir ‘te amo’ y mi agradecimiento infinito a ti. Celebro tu vida en esta Tierra y en donde estés con tu energía infinita. (Esto he aprendido, la gente habla desde su carencia desde su dolor, no pueden dar lo que no tienen, por eso entregan dolor y carencia)”.

Desde que Fernando del Solar dejó este plano a los 49 años, surgió una polémica que involucraba a Ingrid Coronado y a sus dos hijos. Fue la abogada de la conductora que reveló que el argentino tenía una deuda pendiente, pues durante un año no pagó la manutención que le correspondía a sus hijos. “En un momento del juicio se determina al señor Fernando que pague a sus hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos; desgraciadamente al principio le empieza a pagar la colegiatura, luego un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno”, reveló Ingrid al programa Ventaneando.

Aunado a esto, la exconductora de Sexos en guerra comentó en el programa de Youtube de Yordi Rosado que fue Fernando quien la demanda y le solicitó pensión alimenticia con el fin que se hiciera cargo de sus hijos. “Tuve que mostrar la demanda original en donde quien demando fue él (Fernando del Solar) a mí, quien me solicitó pensión alimenticia, enorme, fue él a mí quien me solicitó que me hiciera cargo de todo de lo de mis hijos. Fue él a mí”, comentó la también escritora.

Hasta el momento no se ha podido resolver este asunto; mientras tanto Coronado sigue exigiendo que le den a sus hijos parte de la herencia que dejó Del Solar.