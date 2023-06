Una de las polémicas que rodeó la muerte de Andrés García fue la manera en la que serían repartidos sus bienes, y es que después de cambiar su testamento en más de una ocasión, algunas personas cercanas al fallecido actor mostraron su preocupación por que su última voluntad no fuera respetada, entre ellas Roberto Palazuelos.

Ventaneando reveló que el testamento ya se había leído y hasta detalló que eran cuatro los beneficiarios principales, Margarita Portillo, Andrés López Portillo, Andrés García Jr. y la hermana del exgalán de televisión, Rosa María. Según la información del programa, cada uno habría recibido el 25 % de la fortuna del protagonista de Mujeres engañadas, terminando así con el misterio y el escándalo.

Al respecto, el llamado “Diamante negro” confirmó la lectura del documento y, lejos de las declaraciones que había hecho y en las que aseguraba que abriría un proceso de impugnación, se dijo satisfecho con lo establecido. “El testamento ya se abrió hoy, era un testamento que nadie sabíamos cómo venía, temíamos mucho de que estuviera manipulado por Margarita, pero nos sorprendió mucho lo que se leyó. Prácticamente hereda a todos”, dijo en entrevista.

Lo que más lo tranquilizó y que no fue mencionado en la emisión de Azteca, es que el actor respetó su palabra y heredó a Sandra Vale, su exesposa, un departamento que le perteneció en vida. “Se lo deja a Sandra y Leonardo. A mí se me hace un testamento muy justo. No sé qué opine mi padre y la señora Sandra, pero en lo personal, como amigo de Andrés, se me hace un testamento que me gusta y no lo veo manipulado”, agregó.

Respecto a la supuesta impugnación, Palazuelos se echó para atrás y dejó entrever que la familia está completamente de acuerdo con la división de bienes: “Es muy posible que las cosas se queden así porque vemos un testamento bastante decente. Leonardo ya no esperaba nada, al contrario, les llamó mucho la atención de que Andrecito quedara como heredero”.

El también empresario también explicó los motivos por los que Andrea García no fue considerada por su padre y se alegró que, a pesar de los problemas que había entre padre e hijos, al final no los haya dejado fuera: “El hecho de que no haya heredado a Leonardo un 25 por ciento, es porque ellos ya tenían una mala relación, ya ni modo, son cosas de cada quién. Andrea nunca estuvo en el testamento porque nunca lleva el apellido”.

Finalmente, comentó que no le interesa las declaraciones que Margarita Portillo haga en su contra y aseguró que no tiene nada en contra de ella, simplemente son asuntos legales: “Somos abogados de la familia y ya; si no le gusta es problema de ella. Yo veo bien el testamento; Sandra sigue teniendo el legítimo derecho de ser su mujer, pero allá ella si quiere pelear o no, a ver qué pasa”.