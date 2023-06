Después de asegurar que era 25 por ciento argentina, Ángela Aguilar ha vuelto a levantar polémica en las redes sociales, esta vez no por hablar sobre sus raíces sudamericanas, sino por su lado estadounidense, del cual hablo en una reciente entrevista.

Fue a finales del 2022 cuando la hija de Pepe Aguilar se convirtió en tendencia y es que, tras el triunfo de la Selección de Argentina en la Copa del Mundo, la cantante se dijo muy orgullosa de su país, pues algo que muy pocos sabían es que en por sus venas también corre sangre albiceleste. “No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25 % Argentina, 100 % orgullosa, hoy todos somos más celestes que el cielo”, escribió junto a varias fotografías en las que aparecía arriba de un avión y con un atuendo con los colores de aquella nación.

Ahora, la menor de los Aguilar enfrenta nuevamente las críticas, en esta ocasión por nuevas declaraciones sobre sus orígenes en las que asegura que estar dividida entre dos culturas (la mexicana y la de Estados Unidos) fue algo complicado en su infancia sobre todo porque, a pesar de que ella se sentía parte de los dos países, “de pequeña era muy americana para los mexicanos y muy mexicana para los americanos”, dijo en una charla para el programa Noticias 23.

Aunque en ese entonces encontrar su identidad fue difícil, ahora la intérprete de “La llorona” se siente sumamente orgullosa de sus raíces, incluso, ve su multicultura como un poder y una gran oportunidad. “Entendí que tener estas dos culturas que me respaldan es mi superpoder. Poder sentirme cómoda hablando en inglés y en español también es muy importante”, agregó.

Los ataques contra la joven artista no se hicieron esperar y muchos usuarios volvieron a arremeter en su contra, sobre todo por no diferenciar entre Estados Unidos y América. “Eso pasa cuando no terminan la primaria”. “Oye, Ángela, ¿en qué continente está México? En América”. “Ser pocha no es ser gringa”. “Ya se perdió”. “El ego a todo lo que da”. “Los mexicanos también somos americanos”. “Se le olvidó decir que es muy argentina para los argentinos”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Hasta el momento la cantante no se ha pronunciado al respecto, pero parece ser que no vive su mejor momento pues también se ha visto envuelta en la polémica por su nueva versión de “La gata bajo la lluvia”, que al parecer no ha logrado convencer al público.