Aunque la venta de contenido sin censura en plataformas en línea ha sido utilizada por muchas famosas, la presentadora Cecilia Galliano ha decidido tomar otro camino, descartando formar parte de esta tendencia a pesar de las propuestas recibidas para exhibir sus pies.

Recientemente, la también modelo compartió detalles en una entrevista con las cámaras de De primera mano. Reveló que en redes sociales, los usuarios a menudo le envían mensajes directos pidiéndole que muestre esa parte de su cuerpo. “Tienen un problema con los pies, todos quieren que les muestre los pies. ¿Qué hago?”, comentó, entre risas.

Además, Galliano contó que su hija, Valentina Fornaro, a veces bromea diciéndole que debería cobrar por las fotos de sus dedos del pie, ya que sería difícil que la reconozcan. “Mi hija me dice ‘cóbraselos, mamá. Total, nadie se da cuenta. Ah sí, por el tatuaje’. Me dice ‘se van a dar cuenta de que son los tuyos’’”.

Asimismo, la presentadora reafirmó que muchas personas tienen un fetiche con los pies. Si bien, la expareja de Sebastián Rulli es una de las tantas celebridades que han contado experiencias parecidas, los actores tampoco se salvan de la insistencia de sus fanáticos.

Hace un año, Ariel Miramontes, reconocido por su personaje de Albertano en María de todos los Ángeles, dijo a Ventaneando que incluso las maestras de sus hijos llegaron a caer ante algunas capturas que él subió a redes sociales después de realizar mucho ejercicio y mostrar sus atributos. “Las maestras de las criaturas me piden que les mande fotos o, luego, cuando voy a dejarlos, me dicen que las pase a saludar. Se avientan sus piropos y todo”, externó.

Miramontes agregó que no solo son mujeres las que reaccionan a su apariencia física sino también hombres. «Sí me dicen cosas bien fuertes”, aseguró. Lo cierto es que entre dimes y diretes, hay artistas como Laura León que no temen a mostrarse como Dios los trajo al mundo.

Hace unas semanas se dijo estar más que lista para desatar una revolución de sensualidad y atrevimiento en una de las plataformas más famosas para adultos. “¡Claro que sí! Si le voy a entrar al ‘Only’. Mostraré todo el tesorito”, mencionó a medios de comunicación.