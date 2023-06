Más allá de su biblioteca, con libreros y escritorios que evocan su trabajo, las escritoras mexicanas tienen un lugar especial en su casa donde se relajan, se inspiran, reflexionan o simplemente gozan de la lectura. Ahí las retrata Barry Domínguez: posan contentas, pensativas o desafiantes en el jardín, la recámara, la cocina o hasta en el baño.

María Luisa, “La China Mendoza”, se recarga en un barandal, mientras sonríe al espejo sosteniendo un libro; Rosa Beltrán prefiere sentarse en las escaleras de un patio; Elena Poniatowska y Bárbara Jacobs disfrutan de su jardín; Dolores Castro se siente cobijada en la sala de su casa, mientras que Josefina Estrada sube juguetona un pie en el inodoro.

La exposición “Imagen del hechizo”, del fotógrafo Barry Domínguez, que se exhibe desde ayer en el Museo José Luis Cuevas, reúne 45 retratos de escritoras mexicanas de distintas generaciones y latitudes geográficas, seleccionados de entre los 500 creadores que ha fotografiado en sus 30 años de trayectoria.

“Quise capturar a las escritoras en un ambiente hogareño, en su rincón de descanso y creatividad. Ellas son el foco de atención, lo más importante, aunque también me interesa el escenario y los objetos que las rodean”, comenta en entrevista el artista de la lente.

El retrato es un reto difícil, porque debes captar la esencia, la personalidad, del personaje. Siempre busco el mejor ángulo, el mejor gesto, que haya una buena composición, que luzca bien el entorno y jugar con los elementos que lo rodean”, detalla.

El jefe de fotografía de Difusión Cultural de la UNAM desde 1994 aclara que el primer desafío es que el creador le dé una cita. “Estando in situ, lo primero que les digo es que se olviden de la cámara, charlamos, caminamos, me enseñan el lugar. Les doy tranquilidad, no los presiono ni los hago sentir incómodos”, explica.

Asimismo, confiesa que le resulta más difícil fotografiar a los artistas hombres. “Encuentro más vanidad en ellos, algunos hacen varios cambios de ropa. Las mujeres, en cambio, cuidan más su imagen, se conocen más, son más cálidas”. Y destaca que el principal objetivo de esta serie es “construir en imágenes una historia de la literatura contemporánea”.

La muestra, que estará abierta mes y medio, incluye, además de las mencionadas, retratos de Amparo Dávila, Elena Garro, Rosa Nissán, Thelma Nava, Elva Macías, Cristina Pacheco, Ángeles Mastretta, María Luisa Puga, Esther Seligson, Ana Clavel, Mónica Lavín, Carmen Boullosa, Myriam Moscona y Cristina Rivera Garza, entre otras.