Tras una noche cardíaca, finalmente se reveló que la tercera eliminada de La casa de los famosos México fue Ferka, mientras que Raquel Bigorra y Bárbara Torres quienes también estaban nominadas se salvaron y continúan en el juego.

“Al principio yo no venía con ninguna estrategia, al final de cuentas estoy aquí de pie recibiendo los balazos y muriendo como debe de ser”, señaló la expulsada minutos después de salir de la residencia.

Esta noticia dejó destrozado a Jorge Losa, quien había hecho un vínculo muy fuerte con ella, a quien le dedicó el siguiente mensaje a la también conductora con quien vivió un romance dentro del reality.

“Gracias por esta experiencia a tu lado porque me ha demostrado que te quiero, que te adoro y cuando salga vamos a hacer tantas cosas juntos, muchas cosas se me han quedado pendientes por hacer contigo, te quiero y te adoro, mi corazón se rompió”, dijo Jorge dentro del encierro.

Mientras que ella, en el estudio de televisión gritó “y yo te quiero también”. Al conversar con Galilea Montijo, ya fuera de la casa, Ferka consideró que no se equivocó en nada durante su estancia en la competencia y condenó que Sergio Mayer le hubiera hablado tan mal durante la dinámica llamada “el posicionamiento”, en donde los habitantes expresan quién desea que se vaya.

“Al final he tratado de ser congruente conmigo, con mis valores y principios, ser leal también a mi gente y si fallé al no dejarme manipular, prefiero quedarme así”, destacó.

Acerca de su inconformidad con respecto a los comentarios que Mayer le hizo, prosiguió y consideró: “Son seres muy traidores, lo único que hacen es demeritar y descalificar todo el tiempo. Hoy fue muy personal lo que me dijo y considero que un caballero o un hombre que trata de hacer una carrera política no debería tratar así a un ser humano”.

¿Qué fue lo que le dijo Mayer?

Sergio Mayer comentó que consideraba que era injusto que Ferka estuviera nominada, porque incluso opinó que no merecía estar dentro del programa de Televisa. “No sé si te das cuenta de que estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias que es Raquel y Bárbara. Sin embargo, se te dio la oportunidad y has tenido tres semanas para ser convincente en tu historia de amor, que realmente no ha generado empatía, sino vergüenza”, expresó.

“Lo que sí te voy a reconocer es que tienes sangre guerrera, eres competitiva, pero para ser líder se necesita mucho más que querer resaltar en todo, un líder cuida, protege a su equipo y les da la oportunidad de que también resalgan”, prosiguió.

Ella le respondió que él no ha sabido ser un buen líder en el equipo infierno. “Lo único que haces es aplastar a tu gente para sobresalir, porque no tienes las cualidades para serlo”, declaró.