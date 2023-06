Mientras Shakira continúa vacacionando por las paradisíacas playas de Costa Rica, las especulaciones sobre su vida, en especial de su vida sentimental, continúan.

Tras su separación de Gerard Piqué y su mudanza a Miami, la cantante ha sido relacionada con dos figuras famosas, la primera de ellas, Tom Cruise y la segunda el piloto Lewis Hamilton, con quien la colombiana ha sido vista en más de una ocasión. Sin embargo, la prensa aseguró que la relación entre la intérprete y el automovilista es simplemente una pantalla, pues Shakira lo estaría usando para mantener oculto su verdadero romance con Alejandro Sanz.

Estos rumores fueron dados a conocer por el programa de espectáculos Socialité, pero los amigos de Sanz no solo no les han dado ningún tipo crédito, sino que hasta han salido a desmentirlos, asegurando que entre la barranquillera y el intérprete de “Amiga mía” no puede haber nada, pues ella, simplemente “no es su tipo”.

En una entrevista que ofreció a Europa Press, el productor musical Miguel Ángel Arenas, quien es muy cercano a Sanz, echó por tierra todas las especulaciones y las supuestas pistas del romance, incluso, dejó claro que lo único que hay entre ambos famosos es una linda y muy cercana amistad. “Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga de él personal, de toda la vida”, dijo el productor.

Las razones, son mucho más simples de lo que todos creen, y es que la intérprete simplemente no es del tipo de mujeres que atraen al compositor, aunque Arenas reconoce que sí es muy atractiva y una exitosa profesional. “Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro, no es su tipo; es su amiga y una gran profesional”, agregó.

Además, el productor está convencido de que la obsesión que tiene la prensa con la vida privada de la cantante tiene todo que ver con el contexto de su separación, pero él cree que, por el momento, Shakira no tiene ninguna intención de iniciar algo con nadie: “No creo que ella tenga ganas de (salir con un) hombre ahora mismo, bastante tiene con solucionar (el tema de) sus hijos, su casa, su trabajo”.

La amistad de Shakira y Alejandro

La colombiana y el español se conocieron a inicios del 2000, pero fue hasta cinco años después que decidieron unir talentos para colaborar en “La tortura”, sencillo que alcanzó los primeros lugares en las listas de popularidad de ese entonces y a partir de ahí se dijo que existía un amorío entre ellos, a pesar de que ninguno estaba soltero. En 2006 repitieron colaboración, ahora con la balada “Te lo agradezco, pero no”, y fue ahí cuando la amistad se estrechó mucho más.

Lo cierto es que, hasta ahora, Shakira y Alejandro han mantenido una relación muy cercana pero solo de amistad, incluso, ella reveló que Alejandro fue uno de sus grandes apoyos durante su ruptura sentimental.