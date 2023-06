El amor entre Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne está viviendo un segundo aire luego de que en fechas recientes confirmaran que se reconciliaron, dándose una nueva oportunidad para seguir viviendo su romance en su máxima potencia.

Hoy todo el mundo comprobó que esta relación va en serio y que están dispuestos a dejar las heridas a un lado, para dejarse llevar por el enamoramiento, que todavía dicen sentir. La protagonista del remake La usurpadora subió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía en donde aparecen ambos artistas, mientras que De Lozanne en pleno concierto se le acerca a su amada para cantarle de frente.

“Elvis me cantó a centímetros de distancia, casi muero de amor”, fue lo que escribió Echeverría junto a la imagen con emojis de corazón, y recibió respuestas de aprobación de Andrea Legarreta, Vivir Quintana, Maca Carriedo, Moises Arismendi, Grettell Valdez, entre otros.

Este show se trató del concierto titulado “A date with Elvis” que se llevó a cabo el pasado viernes en El Cantoral (antes conocido como Centro Cultural Roberto Cantoral) en donde Leo se presentó junto a la banda Rebel Cats, lugar donde le rindieron homenaje a Elvis Presley.

Los dos cantantes y actores, que tienen un hijo de siete años llamado Andrés, se casaron en el 2014 por lo que luego de ocho años de matrimonio y previamente otros tres de noviazgo anunciaron el 17 de noviembre del 2022 que se separarían.

En su momento ella habló sobre su rompimiento en el podcast: Señora Punk en donde expresó que por más que intentaron todo lo posible para que su relación funcionara, en ese entonces dijo que ya no se podía hacer nada. “Ahorita ya es una paz y una tranquilidad de saber que pusimos todo en nuestra cancha, ya lo intentamos todo y, finalmente ya decidimos los dos que esto es lo mejor y eso también me da bastante orgullo ver que estoy bien… He estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente empezamos a ver que ya no hay empatía ni apoyo en ciertas cosa”, indicó.

Ganó el amor

Pero después de este triste episodio, hoy en día la pareja vive felizmente enamorada, ella compartió en días recientes ante los medios de comunicación que los dos siguen sintiendo amor por el otro y que este tiempo separados les sirvió para pensar de su situación.

“La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios. Cuando gana el amor, gana el amor. Pasó el tiempo y dijimos ‘¿qué estamos haciendo?’. Nos amamos, yo lo amo y él también a mí y creo que eso es lo más importante”, aseveró.

“Es cuestión de organizarnos y que los dos podamos planear un proyecto de vida juntos, que es realmente lo que siempre quisimos hacer, de repente los caminos de nuestras carreras nos empiezan a llevarnos a diferentes lados, pero siempre es tomar decisiones en base a la familia”, declaró.