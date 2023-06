Superman: Legacy ya tiene a su Lois Lane y Clark Kent. Hoy se ha dado a conocer quiénes son los favoritos de James Gunn para el filme, incluso él confirmo la noticia a través de sus redes sociales: David Corenswet y Rachel Brosnahan.

Aunque no son ni los primeros y seguramente tampoco los últimos que darán vida a los clásicos personajes del Universo DC. Por lo que tienen un gran reto frente a sus carreras que deberán saber aprovechar.

El último Superman que tuvo un protagónico en el cine fue el de Henry Cavill, quien se despidió del personaje en diciembre de 2022 tras darle vida en las películas El Hombre de Acero, Batman vs Superman: dawn of justice, Justice League y Zack Snyder’s Justice League.

Mientras que Amy Adams fue la última en personificar a la periodista de The Daily Planet, Lois Lane, la mujer que robó el corazón de Superman, ahora es el turno de Rachel Brosnahan, quien es más conocida por su papel de Miriam “Midge” Maisel en La Maravillosa Señora Maisel, aunque también participó en House of cards, Grey’s anatomy, The Blacklist, entre otras.

¿Quién fue la primera Lois?

La primera actriz en dar vida a Lois Lane fue Noel Neill, en el filme de 1948 y su secuela, Atom Man vs Superman, en 1950. Nació en Minnesota en 1920 y falleció en Tucson, Arizona, en 2016.

Fue en 1945 cuando el productor Sam Katzman vio en Neill el personaje para interpretar a una reportera agresiva para un periódico de una escuela secundaria, en la serie de comedia musical llamada Junior Prom.

Cuando Sam Katzman realizaba el casting para elegir a quién interpretaría a Lois Lana recordó la actuación de Neill y la contrató para personificar a Lois Lane. En los filmes en los que participó el papel de Superman y su álter ego Clark Kent fue encargado a Kirk Alyn.

Posteriormente, Noel Neill dio vida a Lois Lane en la pantalla chica cuando la actriz que le interpretaba en la serie Aventuras de Superman informó que se había comprometido con otra producción. La actriz personificó a la reportera durante 5 temporadas hasta que el programa finalmente salió del aire en 1958.

Su cercanía al papel fue tal, que en 1978 la actriz dio vida a la madre de Lois Lane para un cameo en la película de Superman. El 15 de junio de 2010, Metropolis, ciudad al sur de Illinois que se hace llamar el hogar de Superman, dio a conocer una estatua de Lois Lane que fue modelada sobre la figura de Noel Neill.