La familia de Lupe Vélez detendría el rodaje de la biopic que protagoniza la actriz mexicana Itatí Cantoral, por no contar con el permiso de los herederos. En días recientes se presentará una demanda en contra de quien resulte responsable del proyecto, el cual se encuentra en su quinta semana de filmación.

La producción, indica Arturo Olachea, abogado de la familia Villalobos Vélez y nieto de la famosa, jamás se acercó a ellos. “Puedo parar el rodaje, que las cosas se mantengan como está al momento, mientras dure el procedimiento jurídico”, dice. “Nadie puede opinar, decir o autorizar hablar sobre la vida de ella, más que ellos. Hay un testamento en el que delega su nombre a los hijos de su hermano Emilio, o sea a mi mamá y tíos”.

Actualmente, bajo la dirección de Roberto Fiesco, se filma la cinta Lupe, sobre la estrella que en los 30 y 40 trabajó en cintas hollywoodenses como The wolf song, Palooka y Laughing boy

Lupe se sitúa el 14 de diciembre de 1944, cuando la actriz contemporánea de otra gran figura, Dolores del Río, decide suicidarse a los 36 años de edad, estando embarazada. Mientras prepara su muerte en su mansión de Beverly Hills y se toma 47 pastillas de Seconal, rememora su primera juventud, su vocación artística y los romances que sostuvo con Gary Cooper y Arturo de Córdova.

Olachea destaca que la principal petición de la familia es revisar el guión porque no desean que se denigre el nombre de la actriz con base en suposiciones y mentiras. “Ese es el objetivo principal. En el tema económico, gracias a Dios, la familia está muy bien, no nos dedicamos a eso y nunca hemos actuado así. Hay un documental que hizo Martín Caballero que fue sin fines de lucro, y ahora el señor Fiesco ha dicho que ya tiene ofertas de vender esta película, así que va a lucrar con algo que no le corresponde”, explica.

El abogado cuestionó la presencia en San Luis Potosí de una mujer de apellido Vélez que se había fotografiado con la producción. Pero esta semana dicha persona se comunicó con los Villalobos Vélez, de quienes desconocía su existencia. “Sería de tercera o cuarta generación y por el lado de los Vélez, pero hay que recordar que el derecho prevalece a quien es el primer familiar directo, así lo manifiesta la ley”, subraya.