La acción de la novela transcurre en la alta sociedad neoyorquina de la década de 1870. La edad de la inocencia se publicó dos veces: primero como folletín en la revista Pictorial Review, entre julio y octubre de 1920; y posteriormente como libro por D. Appleton and Company, tanto en Nueva York como en Londres. Recibió una cálida acogida; según Times Book Review era “un brillante panorama de la Nueva York de hace 45 años. La novela más solicitada en bibliotecas públicas y un ‘best seller’ en librerías”.

Primer libro

El joven abogado Newland Archer ve a Ellen Olenska por primera vez, durante una representación de ópera. Ella está con su prima, May Welland, con quien él está comprometido. Archer no ha visto a Ellen desde la infancia hace mucho tiempo. Después de dejar a su esposo, un conde polaco, ahora está de regreso en Nueva York con su abuela (y la de May), la Sra. Mingott.

En el baile posterior en la villa del banquero Beaufort, se anuncia oficialmente el compromiso de Newland y May. Siguen las visitas habituales, como a la Sra. Mingott, la jefa del clan familiar. Madame Olenska aparece con el casado Julius Beaufort. Casualmente le pide a Archer que la visite de vez en cuando, pero Newland ignora su invitación. Poco después se entera de que Ellen quiere divorciarse y también escucha el rumor de que ha estado viviendo con la secretaria de su marido en Europa durante más de un año.

Cuando los Mingott dan un banquete para celebrar la llegada de Ellen, casi todos los invitados se niegan a participar. La familia, humillada, busca el consejo de los Van der Luyden, que están a la cabeza de la aristocracia de Nueva York, quienes invitan a la condesa a una cena en honor del duque de St. Austrey. En la noche de la invitación, Ellen se aparta del duque entrometido y se sienta con Archer, a quien invita nuevamente a visitarla. Esta vez acepta la invitación.

Segundo libro

Newland soportó la ceremonia de la boda unas semanas después sin emoción. Busca en vano a Ellen. La joven pareja se embarca en un viaje de luna de miel de tres meses a Europa, que los decepciona a ambos. De vuelta en Nueva York, Archer lleva una vida independiente, casi como antes del matrimonio, y Ellen es solo una sombra en su memoria.

Fin de la tierra, Newport, Rhode Island. Residencia de verano de la familia Wharton Pero durante el verano en Newport, Archer ve cambios serios en su situación de vida: la joven pareja vive con los padres de May en su casa de vacaciones y él se ve obligado a seguir sus estrictas reglas. Su deseo de volver a verla ya no puede ser reprimido. Archer viaja a Portsmouth, donde se entera de que la condesa se ha ido a Boston. Con el pretexto de tener negocios en Boston, Newland ve a Ellen. Ella le dice que su marido la quiere de vuelta. Archer puede persuadirla para que escriba una carta de rechazo. Ella acepta también su deseo de pasar el día con él.