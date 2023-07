Por si algo le faltara, cuando Frida Sofía se enteró de que Apolo no es su primo biológico, la joven de 31 años de edad se burló de su madre por heredar a un niño que resultó no ser su sobrino de sangre.

Hace un par de años, Alejandra Guzmán tomó la importante decisión de heredar todos sus bienes a Apolo, después de que ella y su hija tuvieron problemas, que terminaron por distanciarlas.

Ante el complejo escenario que vive su familia, Frida ha preferido ser ocurrente y sacar su lado más sarcástico. En su cuenta de Instagram, la influencer publicó una imagen con la leyenda “No regrets, just lessons”; es decir “sin remordimientos, solo lecciones”. Por si fuera poco, en el pie de foto escribió: “Yo en estos momentos viendo el chisme”, junto al hashtag “yo soy heredera del universo”.

Sin embargo, ahora la familia Pinal está en jaque, especialmente la polémica cantante, ya que sus bienes quedarían en manos de alguien que no es su familia de sangre. De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, Alejandra Guzmán tiene un patrimonio neto de 20 millones de dólares, es decir, poco más de 340 millones de pesos.

La famosa aún no ha hablado del tema. En tanto, Luis Enrique Guzmán Pinal dio a conocer mediante el comunicado que comenzará con las acciones legales para que Apolo ya no tenga vínculos con la familia Pinal. Tomó esta decisión luego de que se hizo una prueba de ADN y se enteró de que no es padre biológico del pequeño.