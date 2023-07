Hace 15 años, Ximena Sariñana se sentía mediocre, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino el de la inexperiencia, algo que solo se afina con los años. Por eso tituló así a su primer disco, que analiza en retrospectiva.

Ahora está lista para volver al lugar que la vio nacer como artista hace 15 años, el Lunario del Auditorio Nacional. Lo hace desde una faceta mucho más sensible y madura que ha venido de la mano de ser madre de dos pequeños, nacidos en 2018 y en 2020.

“La maternidad te cambia mucho en cuanto a la sensibilidad de todo, me volvió una persona más sensible, empática, el corazón de alguna forma se te ensancha, y eso hace que quepan muchas más emociones, que estés más sensible a todo, y definitivamente eso sigue influenciando mi forma de escribir”, dice Ximena en entrevista.

La cantante se ganó el cariño del público incluso antes de su debut, al formar parte del soundtrack de la película Amarte duele (2002), en donde sorprendió con su voz, además de su actuación. Sus seguidores tuvieron que esperar hasta 2008, cuando ella, reconoce, todavía estaba en una etapa de reencontrarse musicalmente y como persona.

“Ha sido muy bonito reencontrarme con estas canciones, creo que han resistido muy bien el paso del tiempo, me recuerdan a esa época, de lo que viví girando con ese disco, cuando haces tu primer disco es tu carta de presentación”, comparte.

“También no tienes esa presión, porque estás encontrándote y medio moldeando un sonido, no sabes cómo la gente lo va a recibir; entonces es muy bonito crear desde ese lado, y ha sido muy lindo reencontrarme con ese proceso”, señala.

Reflexionar esas canciones mirando a su pasado, también le han permitido ver su presente de otra forma y darse cuenta de cómo hoy, si bien ha madurado, mantiene mucho de aquel primer proceso creativo.

“Tengo más experiencia, pero mi curiosidad hacia lo desconocido sigue estando, siempre quise salirme de mi zona de confort, siempre busqué seguir mi intuición, aunque no fueran las cosas más convencionales para el género pop, creo que esa intuición y esa confianza es algo que sigo teniendo hasta la fecha; siento que todos mis discos los hago a partir de lo que me nace”, asegura.

Su compromiso, además de como madre y cantante, se ha extendido con otras instancias, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que han determinado el camino actual de actriz, como lo ha sido sumarse al movimiento en favor de la comunidad LGBT+. Al concluir sus cuatro conciertos en el Lunario, Ximena busca enfocarse en nuevas canciones, con menos miedo, dice, que cuando realizó su primer álbum.

“Siempre estoy buscando nuevos sonidos, experimentar con géneros, con maneras de escribir. Cuando hice ‘Mediocre’ llevaba muy poco escribiendo canciones, todavía estaba en terreno frágil. Hoy ya me siento más segura de explorar y de abrir nuevos horizontes, aunque sean diferentes a lo que yo haría”, aseveró.

Muestra su solidaridad

Sariñana cree que no hay mejor forma de manifestarse en contra de la violencia que con música y arte. Por eso, pese a la ausencia de su productor, Luis Miguel Melche, decidió continuar con su gira para celebrar sus 15 años.

En marzo pasado, el productor de la cantante fue golpeado por un grupo de individuos que se infiltraron en el camerino de la estrella en la Feria del Caballo de Texcoco. “Nunca nos lo cuestionamos, no había otra forma de hacerlo, si íbamos a mostrar nuestra solidaridad, iba ser a través de la música”, señaló.