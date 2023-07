Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, cobró relevancia en los últimas horas al revelar que la familia Pinal es muy peligrosa y que teme por su vida. Después de que se diera a conocer que Luis Enrique Guzmán no es el padre de Apolo y se hizo público el resultado de la prueba de ADN, Mayela, la madre del pequeño, no ha dudado en defenderse y lanzar graves acusaciones en contra de los Guzmán Pinal, pues “han mandado a matar gente”.

“Esta familia está cabrona, mandan a matar gente, en todos lados tienen conexiones. Ahorita salgo y me atropellan. No sé. Sí es miedo, sí imponen, es mucha más poderosa que yo, pelear contra ellos sí me da miedo”, comentó.

De igual forma, dio a conocer que en su relación con Luis Enrique Guzmán hubo violencia, pero así se aceptaron. “Tuvimos muchas broncas y ahora no sé cómo solucionar esta que se viene”, declaró.