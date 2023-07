La polémica entre Yeri Mua y Naim Darrechi no termina. Pese a que ya no están juntos, el español sigue hablando de la vida íntima que compartieron. En una reciente entrevista dijo que, luego de que la influencer mexicana se mostrara indecisa de interrumpir su embarazo o continuar con el proceso, finalmente decidió no tener el bebé.

Esa noticia entristeció a Naim, quien asegura que por un bebé habría controlado sus impulsos y los actos violentos por los que se ha dado a conocer, como el reciente hecho de su detención en la Ciudad de México por agredir a reporteros en el aeropuerto.

Pese a que Yeri y Naim son muy jóvenes aún (20 y 21 años respectivamente), protagonizaron una relación llena de problemas que saltaron a la vista del ojo público, partiendo por el hecho de que la famosa todavía era novia del creador de contenidos Brian Villegas cuando comenzó a salir con Darrechi, situación por la que fue muy atacada por sus detractores y aunque, en principio, la veracruzana trató de ocultar su noviazgo con el español, terminó por aceptar que sí había sido infiel a su ex.

A partir de ahí, su relación se fundamentó en una convivencia poco sana, de acuerdo con lo que Yeri ha compartido en sus redes sociales pues, cuenta que a lado de Naim, vivió violencia, pues es un joven con muchos problemas de ira. Sin embargo, los problemas entre ellos alcanzaron otro nivel cuando Darrechi hizo pública la noticia de que la creadora de contenidos esperaba un hijo de él, aunque ese no fue la cuestión que tanto la molestó, sino que este contó abiertamente que Yeri tenía pensando interrumpir su embarazo.

Fue entonces que ella mostró su descontento, aclarando que Darrechi había hecho estos comentarios sin que ella hubiera dado su consentimiento y decidió terminar la relación. Pero, semanas más tarde, la pareja se dio otra oportunidad, sorprendiendo con la noticia de que Mua aún se encontraba indecisa acerca de qué hacer con su embarazo. De hecho, su estado fue una de las causas que llevó a Naim a arremeter en contra de los medios de comunicación, cuando ambos arribaron al aeropuerto de CDMX hace poco menos de dos semanas.

El joven de 21 años afirmó que, de tener un hijo, tendría la voluntad suficiente para dejar sus impulsos y acciones violentas que han hecho que tenga problemas con la justicia, tanto mexicana como española.