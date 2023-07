Manuel Velasco fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México y, una vez más, fue cuestionado acerca de la salud de Anahí que, hace un par de semanas, sufrió un accidente en el oído que dejó su tímpano “en carne viva” y el cual podría poner en riesgo su capacidad auditiva. Sin embargo, el político contó que su esposa no se rinde, sino que sigue adelante con todas las esperanzas de recuperarse de la lesión que sufrió, ya que ni su condición actual ha impedido que se presente a ensayar con las y los otros integrantes de RBD.

“Está ensayando todos los días con sus compañeras y con sus compañeros, está muy echada para adelante, con mucho ánimo, con mucha ilusión de esta gira, que es la más importante de América Latina, yo auguro que van a tener mucho éxito y ella como es una profesional, (está) dedicada al cien por ciento a su trabajo”, dijo.

Sin embargo, reconoció que la salud de la cantante sigue endeble, debido a que ha llegado a marearse durante los ensayos, cuando lleva a cabo una vuelta o un movimiento rápido, pero indicó que el doctor les ha expresado que es normal, pues ha pasado relativamente poco tiempo desde que ocurrió la lesión.

En lo tocante al descuido que hubo cuando se sustrajo el auricular del oído, señaló que Anahí aún no ha decidido si tomará acciones legales. No obstante, estimó que —si la decisión fuera suya— él si demandaría, debido a que le parece inconcebible que este tipo de percances ocurran en manos de expertos que saben manejar ese tipo de materiales.

“Es una decisión que ella va a tomar. Si me preguntaras a mí, yo creo que sí debería de tomar acciones legales porque no puede ser que gente que se dedica a eso te pueda generar afectaciones de por vida. Sin embargo, si ella no lo desea así, es una decisión de ella y yo la voy a respetar, soy muy respetuosos de sus decisiones”, destacó.

El político, además, aclaró que aunque no tienen la certeza de que se recupere al cien por ciento para el inicio de la gira, que tendrá lugar en agosto de este año, la presencia de Anahí es un hecho.