Ya no quiere ser parte de Harry Potter

Siendo apenas un niño, el actor Daniel Radcliffe saltó a la fama por participar en una de las sagas más memorables del cine, que nació de los libros de J. K. Rowling, Harry Potter, con los que junto a Emma Watson y Rupert Grint llegó a la cima del éxito.

La franquicia llegó a su fin en 2011, con el estreno de la cinta Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte II; sin embargo, ahora que HBO confirmó que este universo ficticio seguirá expandiéndose, esta vez en forma de serie, Radcliffe dejó muy claro que no tiene ningún interés de participar en ella.

En una entrevista para el portal ComicBook.com, el actor británico fue cuestionado sobre si en algún momento le gustaría aparecer, cuando menos en un breve cameo, pero su respuesta fue tajante. “Están tratando de comenzar de nuevo, y estoy seguro de que quien sea el creador querrá dejar su propia marca, y probablemente no quiera tener que pensar en cómo hacer para que el viejo Harry haga un cameo. Así que no, definitivamente no lo estoy buscando”, respondió Daniel.

Los creadores de dicho proyecto, que aún no tiene fecha de estreno, revelaron su intención de darle un nuevo aire a esta saga y aunque el elenco todavía no está confirmado, estará totalmente renovado.

Las declaraciones del protagonista de La dama de negro han hecho que sus más fieles seguidores rechacen la nueva propuesta y aseguren no verán la serie para no sentirse decepcionados, pero Radcliffe prefirió desear lo mejor al proyecto. “Toda la suerte del mundo. Estoy muy emocionado por pasar a ser el testigo, pero no creo que me necesite”, aseguró.

Hasta el momento no se han dado muchos detalles de esta nueva serie, lo único que se sabe es que constará de siete temporadas (una por cada libro) en las buscarán recrear toda la saga de películas.