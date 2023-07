Anahí está con toda la actitud a pesar de que el panorama médico no es tan alentador. La actriz de 40 años sufrió un accidente en el oído hace unas semanas, cuando le estaban confeccionando un audífono que usaría en la gira de RBD que arrancará el próximo 25 de agosto, y cuando le sacaron el dispositivo de manera inadecuada le lesionaron el tímpano.

El doctor de la cantante explicó lo delicado que es manipular el oído sin el instrumental necesario, algo que le pasó a la también actriz. El especialista dijo que al tratar de hacer los moldes de sus audífonos, seguramente utilizaron mucha presión y levantaron parte de la piel y se quedó parte del material atrapado dentro del oído.

“El oído nunca hay que manipularlo si no se tiene la experiencia; al intentar, manipularlo y al intentar sacar el material sin los instrumentos adecuados lesionaron de manera importante la piel del conducto y se ocasionó una perforación en la membrana timpánica. Sí está muy lastimada toda la piel del conducto, eso crea inflamación a nivel del conductor y eso está en carne viva”, comentó el pasado 26 de junio.

Anahí compartió el chequeo médico al que se sometió por la lesión que sufrió en un tímpano, lamentó que las noticias no sean las mejores, pero les hizo una promesa a sus fans que esperan con ansias el arranque de la gira mundial

La cantante aseguró que pronto debe estar totalmente recuperada, pero que si esto no ocurriera, de todos modos lo dará todo la gira con los RBD, y que si con un oído no puede escuchar, con otro el otro sí.

“Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor. Pero debo empezar a escuchar pronto. Sé que así será. En verdad mil gracias por todos los mensajes y preguntas. Les juro que daré todo en ese tour, de eso no tengan duda. Si no está al cien ese oído, tenemos el otro, nada nos frena”, expresó en un mensaje que compartió en redes.

A la par de este amargo momento, Anahí expresó su alegría tras conocer a Lía, la hija recién nacida de su amiga Maite Perroni.