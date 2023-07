Lucero Mijares aseguró que el motivo principal por el que el productor Juan Torres la seleccionó para ser la protagonista de la obra teatral El mago (The Wiz) es por su talento, no por ser hija de dos cantantes icónicos en México.

“Pudo haber llamado a muchas jovencitas más, pero afortunadamente o desafortunadamente me llamó a mí y la verdad es que estoy muy agradecida con él”, señaló la joven. “Creo que por el cariño que nos tenemos, yo me imagino que no (me contrató) por ser la hija de quién soy, sino por, intentaré ser lo más modesta posible, por el talento que tengo”.

La intérprete de 18 años mencionó que algo que desde siempre ha aprendido de sus padres es el hecho de lidiar con las críticas, algo que dijo siempre habrá, sin embargo, no le afectan. Torres indicó a los medios de comunicación que, por supuesto que conoce a su mamá, Lucero, desde hace bastante tiempo, pero Lucerito indicó que llegó a robarles el corazón a todos desde hace dos años y medio cuando ambos trabajaron en el montaje teatral La jaula de las locas.

“Trabajar con ella ha sido fantástico, antes de tener una relación laboral somos amigos; vino a regalarme cosas maravillosas, fue una responsabilidad por esos dos papás que tiene, que queremos mucho y que además son importantes en nuestro país y en nuestra industria del entretenimiento”, declaró.

A pesar de que la protagonista del mencionado musical ya es mayor de edad, Torres todavía la considera una nena a quien cuida mucho en esta nueva adaptación de El mago de Oz. Lucero Mijares comentó que sus padres no le han dado algo físico que le diera buena suerte, pero considera el apoyo de ellos como un amuleto como tal.

“El tenerlos aquí, la verdad es que agradezco muchísimo que me han apoyado tanto en este proceso. Mi familia y especialmente mis papás son mi amuleto. La verdad es que creo que siempre es súper importante conservar este amor que tengo hacia mi familia y lo bien que nos llevamos, porque lo más importante en la vida es la salud y la familia”, expresó al actriz.

Con esta nueva obra, la cantante ya se siente más independiente de sus padres. “Ahora sí estoy sola, sola, no están aquí arriba, aunque en el corazón lo estarán”, asegura, lo cual cree que es mucha responsabilidad, pero considera que ya está en otro nivel, agradecida de que ellos estén a su lado y la arropen siempre.