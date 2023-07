Suspenden la nueva Ley de Ciencia

La suspensión fue dada a conocer por la organización Uniendo Caminos México. Cortesía

Este 7 de julio se otorgó la suspensión provisional con efectos generales de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, popularmente conocida como la nueva Ley de Ciencia.

La suspensión implica “que a partir de que se les notifique a las Autoridades, no podrán realizar procesos administrativos en tanto no se resuelva el asunto”, informó en un comunicado la organización Uniendo Caminos México, que ha llevado 41 amparos de miembros de la comunidad científica en contra de la Ley. “La suspensión no pone fin al Juicio, solo suspende los procesos que han estado realizando como parte de la asignación de la Nueva Ley”, aclara Uniendo Caminos México.

“Esto da una luz a los cientos de personas del gremio académico, científico y técnico que se ampararon contra esta nueva ley que contiene violaciones a los derechos humanos”, se lee en el documento, donde se detalla que esta suspensión provisional beneficia a todos los del gremio, aunque no se hayan amparado. También señalan que fueron admitidos 37 amparos en total.

“Por medio de la presente, les notificamos el día de hoy (viernes) que se presentaron 41 amparos en contra de la Reforma de la Nueva ley del Conahcyt. Del cual el día de hoy nos otorgaron suspensión con efectos generales del amparo 912/2023 con sede en Monterrey Nuevo León. Esto forma parte a la línea de defensa que las organizaciones de la sociedad civil enfrentamos ante la aprobación arbitraria de un compendio de 20 leyes aprobadas fast track el pasado 28 de abril. Seguiremos en la lucha para detener reformas que no benefician a la ciudadanía y pretenden desaparecer organismos que costaron mucho tiempo y esfuerzo construir”, indican.