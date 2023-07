La realidad llegó a los críticos de la actriz Martha Higareda, pues luego de que a la estrella tabasqueña se le señalara como fantasiosa tras contar anécdotas con estrellas de Hollywood, ahora apareció con Margot Robbie y Ryan Gosling.

Higareda aprovechó la visita de los actores a la Ciudad de México, por el tour promocional de la película Barbie, para platicar con los protagonistas del filme dirigido por Greta Gerwig, que se estrena el 20 de julio.

“No me lo van a creer, ¡pero sí! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de ‘Barbie’ y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré”, escribió en redes asegurando que tienen más historias juntos.

No es la primera vez que Martha se encuentra con Ryan, la actriz contó una anécdota con el actor que la volvió blanco de burlas. En otro clip, anunciaba que este encuentro quedará documentado para que no la tachen de mitómana. “Me emociona porque tengo una anécdota que me sucedió con Ryan y espero que nos cuente rápidamente de cómo me cachó”, comentó.