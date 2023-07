Ana Claudia Talancón sigue hospitalizada, pero ya le diagnosticaron una fuerte infección, descartando apendicitis. Por medio de un video subido a su cuenta de Instagram, la protagonista de El crimen del padre Amaro agradeció los mensajes de apoyo de la gente.

“Aquí sigo, no me han dado de alta. La verdad sí me he sentido muy malita, pero estoy bien cuidada y voy a mejorar”, dice en el video, donde aparece en cama y acompañada de su mascota.