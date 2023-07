Cibernético es experto en ganar batallas, ha logrado en tres ocasiones ser el Campeón de campeones de la AAA, entre otros grandes títulos, pero en Master Chef Celebrity hubo un reto que no logró derrotar: la dulzura.

El luchador mexicano se enfrentó a otros de sus compañeros como Paco Palencia, Cositas, Romina Marcos, Ivonne Montero y Ana Patricia Rojo para entregar a los chefs del jurado un bizcocho dulce que no logró completar.

Octavio Arriola, como es su nombre real, ya había mencionado en ocasiones anteriores que su fuerte no eran los postres y después de haber fracasado en un reto que requería integrar las cinco regiones del país tuvo que enfrentarse al azúcar, harina, leche y crema para poder pasar al capítulo 10 de este concurso de cocina.

¿Por qué Cibernético fue descalificado?

Linda Cherem fue la chef invitada de esta noche y les dio a los participantes una clase de repostería previo al reto, sin embargo, tras enfrentarse a una serie de problemas durante el desarrollo de su platillo Cibernético fue aconsejado tanto por Cherem, como por la chef Zahie para que volviera a comenzar de cero.

Para cuando el tiempo se agotó el luchador no había terminado de emplatar. “Me hubiera gustado hacer más por la presentación”, dijo Cibernético mientras lo calificaban y aunque ambas chefs probaron el bizcocho, Zahie aseguró que probó un pedazo muy duro, por lo que prefirió devolverlo.

Así fue como Cibernético se convirtió en el noveno eliminado del reality y entre lágrimas tanto sus compañeros como los chefs lo despidieron. “Ni siquiera pude decirte qué me pareció tu platillo, me decepcionaste, se me rompió el corazón, tenía todas mis esperanzas puestas en ti, fui a verte con la chef Linda, pudimos recatar la genovesa, pudimos rescatar las fresas, pero no pude rescatarte a ti y me pesa profundamente. De verdad que te quiero; verte crecer para mí fue muy importante”, expresó la chef Zahie.

Mientras que el concursante de 48 años agradeció las enseñanzas a la chef Zahie y el cariño de sus compañeros. “Aprendí mucho de ella y quiero decirle que le agradezco mucho todo y me siento muy mal de haberla defraudado”, señaló. “Muchas veces cuando te vas es cuando te das cuenta quien te estima y la verdad todos mis compañeros y los chefs vi que, si les dolió mucho, a mí también me dolió porque ya hicimos una familia, he hecho cosas que ni yo mismo me imaginé que podía hacer”.

En redes sociales los fans del programa lamentaron la partida del luchador con “memes” y múltiples imágenes.