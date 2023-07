Dicen por ahí que en la guerra y en el amor todo se vale, y ahora que Bárbara Torres se fue contra Emilio Osorio en la pasada nominación de La casa de los famosos, quien ha salido en defensa del joven es su padre, el productor de Televisa, Juan Osorio.

En un encuentro con los medios de comunicación, Osorio arremetió contra la actriz y, además, le cerró las puertas de cualquiera de sus proyectos, pues aseguró que Torres nunca tendrá un espacio en su equipo de trabajo. “Después de todo lo que Emilio ha hecho por ella, después de que conoce a su mamá (Niurka); pero, bueno, es el juego y que le vaya bien a ella. Lo que sí estoy seguro es que conmigo no va a trabajar nunca”, comentó a las afueras de la famosa casa.

Pero ahí no terminó el asunto, ante la incredulidad de algunos reporteros que se dieron cita en el lugar, Juan se mostró tajante y fue claro al sentenciar que nadie puede obligarlo a convivir con la intérprete de Excelsa. “Es en serio, así como dije que Wendy va a trabajar; yo lo digo, me nace y nadie me va a obligar a cambiar de opinión”, agregó.

El productor explicó que entiende que se trata de un juego, pero al considerar la nominación de Bárbara como una traición afirmó que no está dispuesto a perdonarla. “Entiendo que existe este juego, entiendo que se dé, pero no era el momento. Además, tiene otros adultos que podría atacar. ¿Emilio qué le ha hecho?”, declaró.

Incluso, culpó a Eugenio Derbez por la personalidad que Torres ha demostrado dentro del reality. “Como dice Sergio Mayer, Bárbara maneja máscaras y esa culpa la tiene Eugenio Derbez, que la hizo actuar de diferentes formas; ya tiene su protagónico ahí (en La casa de los famosos), afuera nunca lo va a tener. Estoy enojado”, expresó.

Juan Osorio ve a Wendy Guevara como la ganadora de La casa de los famosos. Aunque el productor reconoció que su hijo ha jugado de manera muy inteligente, no está muy convencido de que pueda coronarse como el campeón absoluto y es que, se dijo completamente consciente de que ese puesto ya tiene dueña y es, nada más y nada menos, que Wendy Guevara.

“La competidora más fuerte es Wendy. Además, ha hecho un gran trabajo, ha hecho secciones en el ‘reality’, es un motor muy importante; entonces, hay que reconocer el talento”, finalizó.