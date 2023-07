Roberto Martínez reveló en un video de Youtube cómo fue su experiencia con Sofía Niño de Rivera, a quien tuvo como invitada en su podcast Creativo. Contó que, de hecho, la comediante ya había rechazado su invitación anteriormente y dio detalles sobre las “excusas” detrás de esa decisión.

Aunque el capítulo con la comediante vio la luz en Youtube el pasado 12 de junio, lo cierto es que Roberto Martínez había invitado a Sofía Niño de Rivera mucho tiempo antes a participar en su programa. Exactamente en el año 2020, sin embargo, en aquella ocasión ella declinó la invitación y el creador de contenido dio detalles detrás de esta respuesta.

“Tenía rato cocinándose. De hecho, la primera vez que yo fui a Ciudad de México esa temporada, que me aventé como 40 episodios hace como dos años. Una de las personas a las que había buscado para esa temporada es Sofía Niño de Rivera, y algo que pasó esa temporada, que es algo que siempre que digo hay gente que me tira mierda, pero, es una realidad, es que muchas personas, mujeres, me acabaron cancelando esa temporada y lo entiendo perfectamente”, contó.

Aseguró que entendió la decisión de la comediante y no la reprochó. Reviró diciendo que la en un inicio su audiencia no eran mujeres, pero con el paso de los episodios ha incorporado más Creativos para una audiencia femenina.

“Nunca es algo que he dicho como con… Me cancelaron las mujeres, sino que siempre lo he dicho de que, güey, pues yo entiendo perfectamente que si un vato extraño te invita a su departamento a grabar un ‘podcast’ siendo tú mujer, es algo más difícil de aceptar, a siendo tú un vato”, compartió el creador de contenido.

El creador de contenido explicó que en el momento en que él la invitó por primera vez, la comediante le contó que estaba embarazada y en aquel momento estaba en su apogeo la pandemia. “La había invitado, me había dicho que en ese entonces creo que estaba embarazada. O sea, estaba embarazada, había covid. Tenía todas las excusas perfectas, entonces no me lo tomé para nada mal, pero era un capítulo que ya lo tenía en el radar desde hace mucho tiempo”, agregó.

Finalmente, este año Sofía Niño de Rivera aceptó sentarse a platicar con él en su podcast, mientras trabaja en un especial con Prime Video junto a su prima, la activista Saskia Niño de Rivera, donde ella hace comedia en la cárcel.