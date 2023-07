A tres meses de que Andrés García falleciera, su hijo Leonardo asegura que ya superó la muerte de su padre y trata de disfrutar de su vida pues, en un evento social donde se dio cita hace un par de días, el actor se negó a hablar de su progenitor expresando que ya atravesó el duelo que tenía que pasar.

Estas declaraciones las hizo luego de que la prensa le insistiese para que hablara del asunto de la herencia que lo involucra con Margarita Portillo, la viuda de su padre, tema del que no quiso emitir ningún comentario.

El duelo ya es cosa del pasado para Leonardo García o así fue como se expresó durante la presentación de Fridu by Bakua, el nuevo mezcal que el hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri y su esposa Mariana Otero, lanzaron el pasado jueves 6 de julio, fecha en que originalmente cumplía años la artista mexicana.

García que, antes las cámaras, reconoció que tanto Alejandro como Luis Miguel son grandes amigos suyos desde la infancia, acudió a dicho evento para apoyar al empresario en este nuevo proyecto, pues no es la primera vez que incursiona en el mundo de las inversiones y los negocios.

“Somos amigos desde la infancia, claro que lo voy a apoyar”, indicó, sorprendiendo a los medios de comunicación que se concentraron en el lugar, debido a que su voz era casi inaudible, pues estimó que los cambios de clima fueron los que afectaron a sus cuerdas vocales. “Amanecí muy mal, pero no me siento mal, no me duele ni nada”.

Aunque Leonardo parecía estar de muy buen humor, pues hasta confió que se tomaría un mezcal para que lo ayudase con su afectación en la garganta, el actor de 50 años perdió la sonrisa cuando uno de los reporteros le preguntó acerca de la herencia de su padre y, visiblemente molesto, informó que ya no iba a hablar más de ese tema pues, justamente, el objetivo que lo llevaba a presentarse en el evento, además de apoyar a Basteri, era continuar con su vida.