Uno de los actores más exitosos de Hollywood es Tom Hanks, quien ha sumado un sinfín de logros en su carrera como dos premios Óscar, y el reconocimiento mundial por su trabajo. Hoy, el estadounidense cumple 67 años de edad y lo hace rodeado del amor de sus seres queridos, en especial el de su esposa Rita Wilson.

La también actriz hizo uso de sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a quien ha sido su pareja por más de 30 años, además de llenarlo de elogios y celebrar su vida.

“Feliz cumpleaños a este hombre quien es mi amante, mi mejor amigo, mi familia, el padre de mis hijos. Le encanta una máquina de escribir solo un poco menos que yo, inventa cocteles. Es más feliz estando rodeado de su familia y amigos, se ha comprometido a contar las historias de veteranos y ha creado su propio café para apoyarlos”, escribió.

“Él es una de las personas más inteligentes que conozco, me ha hecho reír todos los días durante 38 años, puede dormir la siesta en cualquier momento. ¡Feliz feliz cumpleaños mi amor!”, escribió Wilson junto a una fotografía del protagonista de Forrest Gump.

Ambos llevan 35 años de casados y tienen en conjunto dos hijos: Chet y Truman Theodore, mientras que, de su primer matrimonio con Samantha Lewes, Hanks también es padre de Colin y Elizabeth.

En muchas ocasiones, el famoso ha mostrado en redes sociales el amor que se tienen, como cuando suben fotos cuando han ido a eventos públicos o cuando publica información sobre la nueva música que hace Wilson.

El actor quien ganó el premio Óscar por Philadelphia (1993) y Forrest Gump (1994), conoció a su actual esposa mientras estaba casado con su anterior pareja Samantha Lewes, quien falleció por cáncer en los huesos en el 2002.

“Rita y yo nos miramos el uno al otro y simplemente era eso. Yo le pregunté si ella también lo estaba sintiendo así de real y no pudo negarlo”, dijo Hanks a Esquire en el 2016; tras este clic instantáneo en el que conoció a Wilson, el histrión se divorció de Samantha en 1987.

Tras esta separación, Hanks llegó a ir a terapia, pues se sentía mal de ánimo, según platicó en el programa de televisión In depth with Graham Bensinger. Hoy, al actor de cine se le ve pleno con 9.5 millones de seguidores en Instagram en donde comparte su gusto por el futbol, selfies y actividades como el lanzamiento de su libro The making of another major motion picture masterpiece.