Para continuar con el concepto del 2000 Pop Tour, Bobo Producciones, empresa creadora de este espectáculo, ha anunciado una nueva etapa que no solo mezclará a algunos de los artistas más icónicos de la década, también a lo mejor de la televisión infantil.

Bajo la misma premisa del 90’s Pop Tour, este show musical pretende llevar al público a través de un recorrido por los éxitos que marcaron su infancia o adolescencia gracias a grupos como Nikki Klan, Motel, Kudai y artistas de la talla de Alex Ubago, Paty Cantú y Yahir, pero por primera vez incluirán a parte del elenco de las telenovelas infantiles de aquella época.

A través de las redes sociales del espectáculo, los organizadores del evento revelaron que para la función del próximo 5 de agosto, además del elenco original también subirán al escenario Martín Ricca, protagonista de Amigos x siempre; Daniela Aedo, de Carita de ángel y Fabián Chávez, quien hizo pareja con Belinda en Cómplices al rescate, entre otros. El resto de los invitados está integrado por Violeta Isfel y las divinas de Atrévete a soñar, Naidelyn Navarrete, Grisel Margarita, entre otros.

Como era de esperarse, la noticia causó gran emoción entre el público dosmilero que creció escuchando y coreando temas como “Alcanzar la libertad”, “Superstar”, “Gasolina” y “Carita de ángel”, solo por mencionar algunas. “¿Qué es esta emoción que siento”. “Definitivamente tengo que estar ahí”. “Toda mi infancia en una sola foto, no me lo puedo perder”. “Echaron la casa por la ventana”. “No hay forma de que no vaya”. “Martín Ricca, mi ‘crush’ de la infancia”. “Esto está mejor que el 90’s”. “Me va a dar algo si no voy”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

A pesar de que los fans han quedado más que encantados con el cartel, también hicieron algunas peticiones, pues aseguraron que está incompleto hasta que se sumen los nombres de Daniela Luján y Belinda, ya que ellas eran las reinas de las novelas infantiles. Reunir a ambas artistas no solo sería un gran logro, también un sueño para el público pues han querido verlas juntas desde que Luján reemplazó a Beli en Cómplices al rescate, aunque por el momento no hay nada planeado.

Este concierto tendrá, por ahora, una única fecha en la Ciudad de México, pero se espera que estas participaciones se integren también en los show de Monterrey y Guadalajara.