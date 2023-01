Celulares, detonadores de contagios por covid-19

El teléfono celular es un actor sordo del contagio de covid-19 y de enfermedades respiratorias, alertan médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del Estado de México Oriente.

Estos aparatos móviles no se limpian a menudo y la gente suele usarlos cuando va al baño, por lo que es común que estén contaminados de virus y bacterias, señaló la epidemióloga Alhelí Hernández.

El teléfono celular puede ser detonante para contraer enfermedades bacterianas o contagiarse de covid-19 o influenza, afirmó la especialista en epidemióloga, quien mencionó que estos dispositivos contienen un alto nivel de bacterias y pueden albergar virus si no son sanitizados de manera frecuente.

La epidemióloga explicó que los virus y bacterias en los teléfonos celulares se generan, principalmente, por el uso que le damos con las manos sucias, por lo que es necesario el hábito frecuente de lavado de manos.

Detalló que las personas que no desinfectan sus teléfonos celulares o que lo hacen muy pocas veces, utilizan a veces materiales no recomendados o no lo hacen de manera correcta, por lo que recomendó el lavado de manos constante, el uso de gel antibacterial y la limpieza del artefacto mínimo una vez al día con algodón y alcohol.