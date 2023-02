La gente me reconoce más por mi trabajo: Xóchitl

Expuso que de ganar el proceso interno en el PAN y vencer a Morena, ya tiene listo un proyecto de gobierno. El Universal

México.- La senadora Xóchilt Gálvez manifestó su sorpresa por aparecer en primer lugar en la encuesta que publicó EL UNIVERSAL entre los aspirantes del PAN a la candidatura del gobierno de la Ciudad de México, con 30% de las preferencias, y dijo que si bien es una "fotografía del momento, es consistente con otras encuestas que han salido".

"Me llama la atención porque yo nunca he puesto un pendón, un espectacular y pues la gente me reconoce quizá más por mi trabajo, pues obviamente cuando estuve con Vicente Fox al frente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y después como delegada en la Ciudad de México", dijo en entrevista.