El presidente López Obrador objetó los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna. Cortesía

México.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, rechazó que exista línea para no designar a los comisionados del INAI, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador objetara los nombramientos de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna.

"No, no hay línea. Es si logramos consensuar lo sacaremos, si lo logramos. Yo pondré todo mi empeño, pero obviamente yo les he dicho que cada vez es más complejo sacar acuerdos", dijo en entrevista.