Entusiasma una mujer presidenta: Sheinbaum

En simulacros de votaciones rumbo al 2024, Claudia Shienbaum ha tomado la delantera. Cortesía

México.- Al ser cuestionada sobre que los jóvenes universitarios han hecho simulacros de votaciones rumbo al 2024 y ha tomado la delantera, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la posibilidad de que México tenga una mujer presidenta genera "mucho entusiasmo" entre las mujeres, principalmente entre las más jóvenes.

"La posibilidad de una mujer presidenta es algo que genera mucho entusiasmo en las mujeres, particularmente en las jóvenes, porque es, como yo digo, no es un tema de una persona de romper el ´techo de cristal´, si no es reconocer los derechos de las mujeres. Entonces ahí, en general, en las jóvenes hay mucho entusiasmo. Y, por otro lado, evidentemente como quiera, yo soy universitaria, no he dejado de tener un pie en la universidad, por supuesto, hoy estoy de licencia y todo, pero sigo muy en contacto con las universidades públicas", detalló.