No podemos tocar avances en los derechos: Soto

El presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados convocó a reunión este miércoles, pero hasta las 11:20 horas el encuentro aún no iniciaba. Cortesía

México.- La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, señaló que las acciones afirmativas en favor de mujeres y grupos minoritarios han sido una manera de lograr igualdad, ante la discusión de una reforma constitucional que busca limitar sus facultades en la materia.

"La lucha no es si el Tribunal se toca o no se toca; yo creo que lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por este Tribunal y reconocidos en ley por las diputadas y diputados", apuntó.