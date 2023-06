Marko Cortés responde a Lilly Téllez tras bajarse de la contienda presidencial. Cortesía

México.- Después de que el pasado martes dijo que sí iría por la candidatura presidencial, la senadora panista Lilly Téllez se bajó de la contienda al no ver condiciones de equidad, por no tener reglas claras y por no saber cómo será el financiamiento.

"He decidido que no participaré en este proceso", dijo la senadora en un video que publicó en sus redes sociales.