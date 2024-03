Gálvez anuncia “campañetas”

“Si el presidente me ataca voy a responder”, advirtió la virtual candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, quien anunció que tendrá conferencias durante su campaña a las que denominó “campañetas” y la primera se realizará este viernes en Aguascalientes.

Durante su última conferencia “mañaneta”, luego de que la noche de ayer arrancara su campaña en Fresnillo, Zacatecas, dijo que durante estos 90 días “primero, no me voy a dejar del presidente, eso sí que lo sepa, aquí no se va a encontrar a una mujer que agache la cabeza y obediente, esa la tiene en otro lado, aquí hay una mujer que mira a los ojos, hay una mujer entrona, hay una mujer que está convencida que a México le tiene que ir mejor”.

Así también, Xóchitl Gálvez dijo que “el que no quiera amanecer orinado que no duerma con niños”, esto sobre las críticas y señalamientos de “narcopresidente” en X y en otras redes sociales.

Cuestionada sobre las críticas al presidente con el hashtag “Narco-Presidente” y luego de rechazar que ella contrate bots para este tema, dijo que el que se mete a X tiene que entender y apechugar como le ha ocurrido a ella cuando perdió el Cruz Azul contra el América.

“Yo creo que él mismo ha subido el tema porque a lo mejor esto ya iba a bajar, pero cuando se pelea con la periodista del The New York Times él vuelve a poner el tema en el tope y entre más insista que son bots pues más los reales van a salir, así es Twitter (X)”, indicó.

“Cuando te metes con los ciudadanos y cuando tratas de minimizar a los ciudadanos de carne y hueso te la cobran durísima; y aquí el presidente, se está metiendo con miles de mexicanos que sí están enojados con su gobierno, entonces les da carnita para que lo sigan atacando”, dijo.

“El Patrón” regala ramo “buchón” a Xóchitl

Al final de la última mañanera y de manera inesperada el tiktoker conocido como “el Patrón” entregó a Xóchilt Gálvez un ramo buchón, en medio, primero del desconcierto de la candidata presidencial y después con sonrisas y fotografías con el personaje enfundado en camisa roja y sombrero tejano.

“Señorita Xóchitl, señorita Xóchitl”, se escuchó un grito en las últimas filas del lugar donde se realiza la conferencia, lo cual causó sorpresa de reporteros, pero también en el equipo de la candidata cuando vieron que empezó a acercarse al templete.