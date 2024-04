Gálvez: mi hijo se disculpó y asumió los costos

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, se disculpó por el video en el que aparece su hijo Juan Pablo afuera de un bar e insulta al personal del establecimiento que no lo deja pasar.

Sin embargo, aseguró que la difusión de esas imágenes es parte de la guerra sucia en su contra y busca desmoralizarla a unos días del primer debate presidencial.

“Van a tratar de sacar toda la guerra sucia. Porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana. Pero bueno, estoy lista para eso. Y adelante, yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso que cualquier ataque”, señaló.

Entrevistada en su visita a Tlalnepantla, Estado de México, Gálvez Ruiz resaltó que su hijo ya asumió las consecuencias de su mala conducta y se separó del cargo que tenía en la campaña.

“Es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral. Porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo como adulto se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias. Y ya hubo consecuencias”, puntualizó.

La candidata opositora pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por la guerra sucia y valorar lo que cada proyecto propone.

Hijo se baja de su equipo tras video de pelea

Por la mañana, durante la sesión ordinaria en el pleno del Senado, la morenista Antares Vázquez exhibió un video que se viralizó en redes donde el hijo de Xóchitl Gálvez, Juan Pablo Sánchez Gálvez, cruza palabras y ofensas con una persona, presuntamente un cadenero, en un antro de Polanco.

Cuando se debatía el tema de la paternidad de los programas sociales y la petición del PAN de que el INE aclare el tema, la senadora por Morena pidió exhibir el video en los monitores del Senado donde el hijo de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, en aparente estado de ebriedad, insulta a un trabajador de un antro.

Durante 26 segundos, el pleno vio la cinta donde se observa al hijo de la candidata presidencial hacer uso de palabras altisonantes y lanzar patadas a un trabajador de un antro ubicado en la calle de Presidente Masaryk, en Polanco.

“Esa es la derecha, la verdadera derecha que va a denostar a la gente por su físico, como hemos visto ampliamente en este Senado, la derecha que menosprecia con clasismo. ¿Qué pasaría si fuera el hijo del presidente o el hijo de Claudia Sheinbaum?”, cuestionó.