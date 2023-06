Marcia Martínez urge a las autoridades de Sonora a que encuentren a su hijo Arcadio Pesqueira Martínez, desaparecido el 22 de mayo en una brecha de la carretera Altar-El Sásabe, y ofrece 50 mil dólares de recompensa a quien se lo entregue vivo.

“Cayito”, de 33 años de edad, es originario de Caborca, Sonora, pero ciudadano de Estados Unidos con residencia en Tucson, Arizona.

El joven también es buscado por el FBI en Estados Unidos.

La última comunicación que tuvo la familia con el reconocido empresario ganadero fue en una zona con alta presencia de criminales.

Marcia se sumó a las dolorosas peticiones ciudadanas para que el crimen organizado regrese a seres queridos privados de la libertad.

La señora Martínez informó que la desaparición de su hijo ya fue denunciada ante las autoridades de Sonora y les pide que hagan bien su trabajo.

“Si a mi hijo me lo entregan vivo yo estoy dispuesta a entregar 50 mil dólares, pero no a que manden decir, que me lo entreguen vivo, soy mujer de palabra, yo no voy a andar con cosas”.