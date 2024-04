Máynez presume que supera a Gálvez en seguidores

Tras rebasar por casi 18 mil seguidores a Xóchitl Gálvez en Tik tok en una noche, Jorge Álvarez Máynez celebró este hecho en redes sociales al considerar que “le está dando la vuelta”.

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) difundió la noticia en su cuenta de X, donde incluyó capturas de pantalla que muestran la comparativa entre los 408 mil seguidores de la candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, y los 424 mil que alcanzó Máynez anoche tras un encuentro en vivo con los usuarios de esa red social.

En esta publicación también acusó que los poderes están bloqueando su campaña y nuevamente acusó guerra sucia en su contra.

“A los ‘dueños de México’ les duele que mi campaña no es de ellos. Y los jóvenes ya se dieron cuenta que es de ellos. Tras el debate, el poder económico dio la orden de ‘bloquear a Máynez’ pero miren: Hace 1 semana, su candidata tenía el triple de seguidores que yo en TikTok. Ayer le dimos la vuelta”, escribió Álvarez Máynez.

Álvarez Máynez enlista sus canciones favoritas

Este lunes por la noche, el candidato presidencial del partido naranja realizó una transmisión en vivo en la que, en su punto máximo, tuvo a 25 mil personas como audiencia y 4.5 millones de likes.

En el video, Jorge Álvarez Máynez habló sobre sus gustos musicales, entre los que se encuentran varias canciones de la estrella estadounidense Taylor Swift.

“Me traicionó la canción de otra de mis bandas favoritas, los Smashing Pumpkins. Pero mis rolas favoritas, además de Welcome to New York son: 1. Exile (me encanta Bon Iver). 2. Anti-Hero 3. Out of the Woods. 4. Blank Space. ¡Saludos!”, escribió el candidato del MC.

Lo anterior, fue en respuesta a una cuenta de fanáticos de Taylor Swift, ya que publicaron que durante un en vivo del candidato emecista le preguntaron si le gusta la cantante, a lo que él mencionó a la regrabación “1989 (Taylor’s Version)” y afirmó que su canción favorita del disco es Welcome to New York.

“Me gusta mucho este álbum la de 1989, la de New York (Welcome to New York) me gusta muchísimo, pero me gustan todas las de este ‘Taylor’s Version’ me parece espectacular”, puntualizó el candidato a la presidencia durante una transmisión.